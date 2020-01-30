Erdemli’de trafik kazası 9 yaralı

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Erdemli ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen trafik kazasında aynı otomobil içindeki 1'i engelli 5'i çocuk, 4 yetişkin olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. 1'i ağır 8 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'nde acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Kaza Aslanlı Mahallesi Devrende mevkisinde meydana geldi. İçerisinde pikniğe giden ailenin bulunduğu Naim İdil yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobil, yağış dolayasıyla kayarak Devrent Mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Uslu yönetimindeki 21 BH 157 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil içinde bulunan 1'i engelli 5 çocuk ile 4'te yetişkin olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.