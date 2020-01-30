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hastası Hasan’ın uzmanlık hayali gerçekleşti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Kanser hastası Hasan’ın uzmanlık hayali gerçekleşti
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 9.'ncu sınıf öğrencisi olan kanser hastası Hasan Adak'ın Uzman Çavuş olma hayali Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi. Merkezdeki Barbaros Mahallesinde ikamet eden Mikail-Hayriye Adak çiftinin oğlu olan ve kanser hastası olması nedeniyle evde eğitim gören Hasan Adak (15), ailesine tek hayalinin Uzman Çavuş olmak olduğunu söyleyince ailesi durumu Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Tarsus Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, kendisi dışında 3 erkek kardeşi daha bulunan Hasan Adak'ın bu hayalini gerçekleştirdi. Jandarma Komutanlığına getirilen Hasan'a, Uzman Çavuş üniforması kıyafeti giydirildi ve eline silah verilerek çakı gibi bir uzman çavuş oldu.
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Kanser hastası Hasan’ın uzmanlık hayali gerçekleşti
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