Kentsel dönüşüm böyle yapılır

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'nın Doğanyol ilçesini de etkileyip yıkılan ve ağır hasar gören binalar ile önemi bir kez daha ortaya çıkan Kentsel Dönüşümde deprem riski altındaki Kahramanmaraş'ta son 5 yılda kamulaştırılarak yıkılan risk altındaki 3 bin konutla yaklaşık 15 bin vatandaşın hayatı risk altından kurtarıldı. Zeminde kaymalar ve riskli yapılar olduğu belirlenerek 2 bin 500 konutun yıkıldığı Gayberli bölgesinde yıkılan konutların yerine 180 bin metre karelik alana Türkiye'nin ilk millet bahçesi yapıldı. Deprem riski altındaki Kahramanmaraş'ta son 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm ile yaklaşık 15 bin insan hayatının riskten kurtarıldığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Fatih Erkoç SABAH'a konuştu. Erkoç, "Hükümetimiz ve Bakanlığımızın destekleriyle son 5 yıl içinde Kahramanmaraş'ta Gayberli- Yusuflar-Tekke-divanlı bölgelerinde riskli 3 bin konutun kamulaştırılarak yıkıp yoğun nüfusun yaşadığı bu yerlerde 15 bine yakın insanımızın hayatını risk altından çıkarmış olduk. Elâzığ'da meydana gelen depremin gözler önüne serdiği tablo Kentsel dönüşümün önemini bir kez daha tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiştir" dedi. Gayberli bölgesinde yıkımını gerçekleştirdikleri 2 bin 500 konutun yerine yeniden imar izni vermeyip 180 bin dönüm alana Türkiye'nin ilk Millet bahçesini yaptıklarını söyleyen Fatih Erkoç, "Kahramanmaraş'ta, kentsel dönüşümde yıkılan alana 2 bin 200 çeşit, 20 bin ağaç ve kalıcı çiçek dikilerek yapılan park, Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi oldu" dedi. Erkoç, "85 milyon bedelle kamulaştırılarak yaklaşık 10 bin kişinin hayatının kurtarıldığı alanda bugün şelale ve doğal taşlarla işlenmiş su görüntüleri, dağ kızağı, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, oturma birimleri, biyolojik gölet, kafeterya ve seyir terasında yüzlerce bank ve kamelyada vatandaşlarımız şehrin göbeğinde huzur buluyor" dedi.

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