Kleopatra’nın Sandal Sefası madalya kazandırdı

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Aşçılar Federasyonu'nun yerli ve milli gıda üretimine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirdiği 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda Tarsuslu aşçı Sevgi Garip, 'Kleopatra'nın Sandal Sefası' adlı yemeğiyle altın madalya kazandı. 'Yaşasın Anadolu' temasıyla gerçekleşen fuar boyunca Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gıda ve tohum üreticisi, aşçı ile yiyecek-içecek sektör temsilcileri bir araya geldi. Fuarda yerli üretim ve tüketim konusunda farkındalık oluşturulduğunu belirten Sevgi Garip, Anadolu mutfak kültürünü genç nesillere aktarmayı hedefleyen TAFED'in düzenlediği ve Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden gelen aşçıların kendi bölgelerine ait yöresel lezzetleri sunduğunu, kendisinin de, Kleopatra'nın yaşamını anlattığını ifade ettiği "Kleopatra'nın Sandal Sefası" adını verdiği yemeğiyle Profesyonel Şefler Bireysel Deniz ürünleri kategorisinde birinci olarak, altın madalya kazandığını söyledi.