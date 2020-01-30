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Melih ABİ: Bulvarın kesiştiği noktayı işgal etmiş

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Melih ABİ: Bulvarın kesiştiği noktayı işgal etmiş
Fotoğraf Kozan Yolu ile Ege Bagatur bulvarının kesimini gösteriyor.
Gördüğünüz gibi manav kaldırımı kapatmış.
İnsanlar buraya kadar normal yaya yolundan geliyor.
Sonrasında yola inmek zorunda kalıyor.
Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait.
Zabıta ne iş yapıyor?
Uyuyor mu yoksa...
Derdimiz milletin ekmeğiyle oynamak değil.
Ama manavın kaldırımı işgal ederek kapatmaya hakkı yok.
Zabıta gitsin uyarsın, geriye çekti çekti.
İkinci gidişinde durum aynıysa bassın cezayı.
Yayaya saygı diyoruz, yol verin diyoruz.
Yaya yolunu niye kapatıyorsunuz arkadaş?
Orası babanın yeri değil ki!

Rögar kapağı yok araç düşmesin

ALİ Bozdoğan Bulvarı.
Denizli köprüsüne varmadan tıp merkezinin karşısı.
Rögar kapağı yok.
Muhtemelen çalınmış.
Yani başına bir iş gelmiş.
Burası Adana'nın en hareketli bulvarlarından birisi.
Sürücü o boşluğu görmese vay başına gelene...
Önlem almaya kalksa arkadan gelen araç çarpar.
Devam etse aracın tekeri çukura düşer.
Ya alt taraf pert olur.
Ya da araç takla atar.
Bu kapağı hemen takın.
İnsanların başına bir şey gelmesin.
Hırsızın yaptığının cezasını vatandaşa çektirmeyin.

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Melih ABİ: Bulvarın kesiştiği noktayı işgal etmiş
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