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Nöbetçi hoca görev başında

Kaplan’da her teknik direktörün gidişi sonrası apar topar soluğu tesislerde alan , takımı şimdi Osmanlıspor maçına hazırlıyor

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Nöbetçi hoca görev başında
TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından başa 'nöbetçi hoca' Eyüp Arın geçti. İpekoğlu'nun gidişi ile apar topar tesislere çağrılan Arın, takımını yarın oynanacak Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlattı. Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncularla kısa bir toplantı yapan Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, galibiyet istedi.

ADANASPOR'UN BAŞARISI İÇİN
Antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu- beyazlı ekip dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı. Arın, Adanaspor'un başarısı için her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, "Takımı şu anda ben çalıştırıyorum" diye konuştu.

ŞANSSIZ MAÇLAR OYNADIK
Adanaspor'un şanssız maçlar oynadığını ve sonuçlar aldığını belirten Arın, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Özelikle devre arasında yapılan transferler bu cümleli doğruluyor. Şimdi yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmak zorundayız. Osmanlıspor ile sahamızda oynayacağımız bir maç var. Kazanarak çıkışa geçeceğiz" dedi.
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Nöbetçi hoca görev başında
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