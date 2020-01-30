Nöbetçi hoca görev başında

BUGÜN NELER OLDU

FF 1.Lig takımlarından'da teknik direktör'nun istifasının ardından başageçti.'nun gidişi ile apar topar tesislere çağrılan Arın, takımını yarın oynanacak Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlattı. Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncularla kısa bir toplantı yapan, galibiyet istedi.Antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu- beyazlı ekip dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı. Arın, Adanaspor'un başarısı için her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, "Takımı şu anda ben çalıştırıyorum" diye konuştu.Adanaspor'un şanssız maçlar oynadığını ve sonuçlar aldığını belirten Arın, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Özelikle devre arasında yapılan transferler bu cümleli doğruluyor. Şimdi yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmak zorundayız. Osmanlıspor ile sahamızda oynayacağımız bir maç var. Kazanarak çıkışa geçeceğiz" dedi.