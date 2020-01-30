Nöbetçi hoca görev başında

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FF 1.Lig takımlarından Adanaspor
'da teknik direktör Engin İpekoğlu
'nun istifasının ardından başa 'nöbetçi hoca' Eyüp Arın
geçti. İpekoğlu
'nun gidişi ile apar topar tesislere çağrılan Arın, takımını yarın oynanacak Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlattı. Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncularla kısa bir toplantı yapan Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın
, galibiyet istedi.
ADANASPOR'UN BAŞARISI İÇİN
Antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu- beyazlı ekip dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı. Arın, Adanaspor'un başarısı için her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, "Takımı şu anda ben çalıştırıyorum" diye konuştu.
ŞANSSIZ MAÇLAR OYNADIK
Adanaspor'un şanssız maçlar oynadığını ve sonuçlar aldığını belirten Arın, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Özelikle devre arasında yapılan transferler bu cümleli doğruluyor. Şimdi yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmak zorundayız. Osmanlıspor ile sahamızda oynayacağımız bir maç var. Kazanarak çıkışa geçeceğiz" dedi.