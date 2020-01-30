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Obezite ameliyatları kaliteli yaşam için yapılıyor

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Obezite ameliyatları kaliteli yaşam için yapılıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, son günlerde ülke gündeminde yankı yaratan ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olan obezite ameliyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Obezite ameliyatlarındaki risk oranının binde 2 ile binde 4 arasında değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Yenen, bu oranın basit bir safra kesesi ve apandisit ameliyatı için de geçerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, deneyimli hekim ile tam donanımlı ameliyathane ve yoğun bakıma sahip hastane tercih edilmesi durumunda basına yansıyan bu tür üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalınmayacağını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen; "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde son bir yılda 100'e yakın obezite ve diyabet cerrahisi gerçekleştirildi" dedi. Prof. Dr. Yenen, "Obezite ameliyatları, alanında uzman hekimlerce, tam donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu merkezlerde gerçekleştirildiğinde hastalara sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor" diye konuştu.
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Obezite ameliyatları kaliteli yaşam için yapılıyor
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