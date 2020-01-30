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Otomobile ve pastaneye silahlı saldırı düzenlendi

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Otomobile ve pastaneye silahlı saldırı düzenlendi
ADANA'NIN Kozan ilçesinde park halindeki bir otomobile ve daha sonra pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Aslanpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta park halinde bulunan Gamber Y'ye ait 01 KAD 88 plakalı otomobile ve daha sonra Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir pastaneye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerlerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalışma başlattı.
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Otomobile ve pastaneye silahlı saldırı düzenlendi
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