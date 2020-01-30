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Polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı
ADANA'DA, ihtiyaç sahibi 3 çocuklu Suriyeli aileye polis ekipleri yiyecek yardımında bulundu. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Abdullah ve Merve Manafihi çiftinin maddi imkansızlıklar yaşadığını öğrenen polis ekipleri aileye yardım için harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, marketten aldıkları yiyecekleri 3 çocuklu aileye teslim etti. Abdullah Manafihi, "Polislerin yaptığı bu ziyarete çok memnun kaldık. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.
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Polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı
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