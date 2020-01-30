Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ressam Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı

Ressam Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Ressam Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı
RESSAM Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini Mersin'de açtı. 'Takıntı' isimli resim sergi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye yerel yönetimlerden yetkililer ve eğitim dünyasından sanatseverler katıldı. Çevirgen, "Eserlerimde, içsel dünyamın kaygılarını yansıtarak kendimle bir yüzleşme konusunu işliyorum" dedi. "Gerçek dünya ile iç dünya arasındaki geçişler, kaygılar ve takıntıları yansıtmaya çalışıyorum" diye konuşan, "Çevirgen Gözler ise tam burada devreye giriyor, şaşkın, karamsar, meraklı, kaygılı bakışlar hislerin tam olarak aynası oluyor. Sergi isimleri zaten bu hissiyatın ağır bastığı durumların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ressam Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN