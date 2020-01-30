Şahinbey’de akıl ve zeka oyunları kursu

GAZİANTEP'TE
öğrenciler yarıyıl
tatillerini Şahinbey
Belediyesi'ne bağlı
gençlik merkezlerinde
Akıl ve Zeka Oyunları
Kurslarına gelerek
değerlendiriyorlar.
Okulların yarıyıl tatili
olması ile birlikte
çocuklarını Şahinbey
Belediyesi sosyal tesislerine
ve gençlik merkezlerine
gönderen aileler, özellikle
Akıl ve Zeka Oyunları
Kurslarını tercih ediyor.
Kursa gelen öğrenciler
tatillerini en iyi şekilde
değerlendirmeye çalıştığını
belirterek, "Yarıyıl tatilini en
iyi şekilde değerlendirmek
için keman, İngilizce,
gitar, akıl ve zeka oyunları
kursları için buraya geldik.
Çok güzel vakit geçiriyoruz
ve çok iyi arkadaşlıklar edindik.
Tesisteki diğer imkanlarda
aile büyüklerimiz faydalanırken,
bizlerde kendi
yaşımıza uygun kurslara gidiyoruz"
dedi.