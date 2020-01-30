Şahinbey’de akıl ve zeka oyunları kursu

BUGÜN NELER OLDU

öğrenciler yarıyıltatillerini ŞahinbeyBelediyesi'ne bağlıgençlik merkezlerindeAkıl ve Zeka OyunlarıKurslarına gelerekdeğerlendiriyorlar.Okulların yarıyıl tatiliolması ile birlikteçocuklarını ŞahinbeyBelediyesi sosyal tesislerineve gençlik merkezlerinegönderen aileler, özellikleAkıl ve Zeka OyunlarıKurslarını tercih ediyor.Kursa gelen öğrencilertatillerini en iyi şekildedeğerlendirmeye çalıştığınıbelirterek, "Yarıyıl tatilini eniyi şekilde değerlendirmekiçin keman, İngilizce,gitar, akıl ve zeka oyunlarıkursları için buraya geldik.Çok güzel vakit geçiriyoruzve çok iyi arkadaşlıklar edindik.Tesisteki diğer imkanlardaaile büyüklerimiz faydalanırken,bizlerde kendiyaşımıza uygun kurslara gidiyoruz"dedi.