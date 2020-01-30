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Şahinbey’de akıl ve zeka oyunları kursu

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Şahinbey’de akıl ve zeka oyunları kursu
GAZİANTEP'TE öğrenciler yarıyıl tatillerini Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelerek değerlendiriyorlar. Okulların yarıyıl tatili olması ile birlikte çocuklarını Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerine ve gençlik merkezlerine gönderen aileler, özellikle Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarını tercih ediyor. Kursa gelen öğrenciler tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirterek, "Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için keman, İngilizce, gitar, akıl ve zeka oyunları kursları için buraya geldik. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok iyi arkadaşlıklar edindik. Tesisteki diğer imkanlarda aile büyüklerimiz faydalanırken, bizlerde kendi yaşımıza uygun kurslara gidiyoruz" dedi.
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Şahinbey’de akıl ve zeka oyunları kursu
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