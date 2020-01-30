Süper Lig 4. etap tamamlandı

MASA Tenisi Türkiye Süper Ligi 4.etap karşılaşmaları Adana'da Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
'nda tamamlandı. Erkeklerde, Beşiktaş
'ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe
, ilk devreyi yenilgisiz lider olarak tamamladı. Kadınlarda ise Adana Masa Tenisi İhtisas takımını 4-2 yenen Bursa Büyükşehir, son şampiyon Fenerbahçe'yi averajla geçerek ilk devrenin lideri oldu.
Erkeklerde, Fenerbahçe
ile birlikte Beşiktaş, TED, KBS, Global, Sarkuysan, Girne Amerikan Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir
ilk sekiz sırada yer alarak, devresinde Playoff Grubunda yer almaya hak kazandı. Antalyaspor, Şahinbey Belediye, Yalova, Beyoğluspor, Malatya Büyükşehir, Çorum Spor İhtisas, 1881 Düzce Belediyesi ve Antalya BŞ. Asat, klasman grubunda yer alacaklar.
Kadınlarda ilk devrenin lideri Bursa Büyükşehir ile birlikte Fenerbahçe, Kocasinan Belediye, TİGEM, Bu Piliç, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir ve Adana Masa Tenisi İhtisas
, ilk sekiz sırada yer aldı.