Süper Lig 4. etap tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

MASA Tenisi Türkiye Süper Ligi 4.etap karşılaşmaları Adana'da'nda tamamlandı. Erkeklerde,'ı 4-1 mağlup eden, ilk devreyi yenilgisiz lider olarak tamamladı.Erkeklerde,ile birlikteilk sekiz sırada yer alarak, devresinde Playoff Grubunda yer almaya hak kazandı.Kadınlarda ilk devrenin lideri Bursa Büyükşehir ile birlikte, ilk sekiz sırada yer aldı.