Türk, Tajikistan ve Kazak sanatçıların sergisi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için sanatçılar Mümin Candaş, Emel Sıkar Genç, Esra Yıldırım ve Kevser Bayram tarafından 14 eser, Tajikistan resim sanatçıları; Safarbek Qosimov, Gulov Pairav, Makhsudjon Mirmukhamedov ve Eraj Olımov tarafından 23 eser ile Kazakistan resim sanatçıları Faniya Islamova, Oleg Drozdov, Fargat Islamov, Vera Slabospitskaya ve Georgiy Makarov tarafından 49 eserden oluşan üç ayrı karma sergi bugün saat 08.30'da Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan üç ayrı karma resim sergisi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.