Uyuşturucu tacirleri bu kez ‘pes’ dedirtti

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi timleri Pazarcık İlçesi Narlı Yol kontrol noktasında bir aracın kasetçaların arka bölümüne yerleştirilmiş 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri Pazarcı-Narlı yolundaki kontrol noktasında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. Gaziantep'ten Kahramanmaraş kent istikametine gelmekte olan yabancı uyruklu M.M nin durdurulunca tedirgin olduğunu fark eden Jandarma Narkotik timleri araçta ince arama yaptı. Aracın kasetçaların arka bölümüne yerleştirilmiş 2.bin 500 adet yeşil reçeteye tabi olarak satılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarma araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.