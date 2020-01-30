Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından karla kaplı yüksek rakımlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 3 bin 320 kilogram yem bırakıldı. Yıl sonuna kadar yaban hayvanları için 10 bin kilogram yem bırakılması hedefleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü her yıl kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde özellikle karlarla kaplı yüksek rakımlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyor. Kullanılan yemler ve yemlerin bırakılacağı noktalar özenle seçiliyor. Yaban hayvanlarının yemlerden uzun süre faydalanması için de yemler ağaç altlarındaki karsız toprak üzerine bırakılıyor. Mersin genelinde yemleme çalışmaları devam etmekle birlikte, yıl sonuna kadar 5 bin kilogram besi yemi, 500 kilogram pazar artığı, 3 bin kilogram saman, bin 500 kilogram ot ve yonca olmak üzere toplamda 10 bin kilogram yem bırakılması hedefleniyor.