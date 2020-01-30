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Ziraat Odası’ndan fidesi desteği

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Ziraat Odası’ndan zeytin fidesi desteği
ANAMUR ve Bozyazı Ziraat odası Başkanlığı her iki ilçede zeytin fidesi destegi sağlıyor. Son iki gün içinde her iki ilçede dağıtımı yapılan zeytin fidelerine ilgi giderek artıyor. Oda Başkıanı Şeref Gümüş her yıl geleneksel olarak Anamurlu ve Bozyazılı üretecilere zeytin fidesi dağıttıklarını ve yörede zeytin fidesi dikimi ile zeytinciligin gelişeceğine inandığını söyledi. Gümüş, üreticilerin yanı sıra vatandaşlarında zeytin fidelerini aldıklarını ve evlerinin önünde bulunan irili ufaklı bahçelerine dikim yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Ziraat Odası’ndan zeytin fidesi desteği
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