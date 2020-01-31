16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi

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hastalığından dolayı fiziksel problemler yaşayan 16 yaşında Mehmet Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalarak başladığı tedavi sürecinde 4 ayda 25 kilo vererek yeniden hayata tutundu. Gaziantep'te yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle fiziksel açından hareket etmekte zorluk yaşayan Mehmet Karaşahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Obeztide Danışmanlık Birimi'ne başvurdu. Buradaki görevli diyetisyenlerin yönlendirmeleri ile tedavisine başlanılan Karaşahin, kararlılığı ile 4 ay gibi kısa sürede 25 kilo vermeyi başardı. Henüz 16 yaşında olan Mehmet, azmiyle de herkese örnek oluyor. Obezite Danışmanlık Birimi'nde görev yapan diyetisyen Esra Merve Çarık, 4 aylık süre zarfında ciddi yol kat eden Mehmet'i kutlayarak, "Umarım Mehmet'in azmi diğer obezite hastalarına da örnek olur" dedi.