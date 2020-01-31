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AOSB 8. futbol turnuvası başlıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
AOSB 8. futbol turnuvası başlıyor
ADANA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen Futbol Turnuvası'nın 8'ncisi Pazar günü başlıyor. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve bu yıl vatanını canı pahasına savunan "Mehmetçik" anısına düzenlenecek olan turnuvanın kura çekimleri tamamlandı. 8 grupta 40 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk haftasında karşılaşacak takımlar şöyle: Park Arena 1: AFAD -Tat Nişatsa, Rayya Vagon - Adana MMO, Ulusoy Tekstil – Toros Kumaş, Eksoy- Amylum Nişasta, Oğuz Tekstil – Sarten Ambalaj, Bilici Yatırım – Geta Tarım, Kimtex – Ares Isı, Ako Mermer – Barış Teknoloji Park Arena 2: Teknoloji - Ankutsan, Yurtiçi Kargo - Tezkim, Teknopark- Santa Yalıtım, Kastamonu - Abdioğulları, Beta Gıda - Atlas Denim, AOSB - Asanbaş Çivi, BCN Tekstil - Kimsoy, Ertar Kimya - Zahit Alüminyum.
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AOSB 8. futbol turnuvası başlıyor
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