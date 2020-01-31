AOSB 8. futbol turnuvası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen'nın 8'ncisi Pazar günü başlıyor. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve bu yıl vatanını canı pahasına savunan "Mehmetçik" anısına düzenlenecek olan turnuvanın kura çekimleri tamamlandı.AFAD -Tat Nişatsa, Rayya Vagon - Adana MMO, Ulusoy Tekstil – Toros Kumaş, Eksoy- Amylum Nişasta, Oğuz Tekstil – Sarten Ambalaj, Bilici Yatırım – Geta Tarım, Kimtex – Ares Isı, Ako Mermer – Barış Teknoloji PTeknoloji - Ankutsan, Yurtiçi Kargo - Tezkim, Teknopark- Santa Yalıtım, Kastamonu - Abdioğulları, Beta Gıda - Atlas Denim, AOSB - Asanbaş Çivi, BCN Tekstil - Kimsoy, Ertar Kimya - Zahit Alüminyum.