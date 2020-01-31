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Başkan Tahmazoğlu esnafla buluşuyor

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Başkan Tahmazoğlu esnafla buluşuyor
GAZİANTEP'TE yaptığı çalışmalarla halkın takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Binevler ve Ordu Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu, Binevler ve Ordu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, esnafa işlerinde bol kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşlarla selamlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, yaşanabilir ve huzurlu bir Şahinbey için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Genç, yaşlı tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz" dedi.
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Başkan Tahmazoğlu esnafla buluşuyor
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