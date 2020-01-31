Çocukların içini ısıtacak destek

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Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınların depremzede çocukların üşümemesi için ördüğü atkı, bere, hırka ve yelekler, Elazığ'a gönderilecek. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye verilen desteklere, Mersinli kadınlar da katıldı. Depremzede çocukların 'içini ısıtacak' bir kampanya hazırlayan kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları yün ve iplikleri Mezitli Belediyesi Örgü Evi'ne getirerek, hummalı bir çalışmaya başladı. Kadınların ilmek ilmek ördükleri el emeği göz nuru atkı, bere, hırka ve yelekler, depremzede çocuklara ulaştırılacak. Örgü evi sorumlusu Şeyda Kiriktir ise küçük de olsa böyle bir kampanyaya katılmanın önem taşıdığına dikkati çekti. Emekli öğretmen Zuhal Uğurlu ise bu soğuk havada depremden etkilenen çocukların unutulmaması gerektiğini belirtti. Semra Öntürk, depremzedeleri unutmadıklarını söyledi. Şadan Ertürk de çocuklara yapılacak yardımların çok önemli olduğunu kaydetti.