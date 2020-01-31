En güzel orkestra

, müzik öğretmeni Yücel Adanur'un yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı aletlerle müzikle tanıştırdığı öğrencilerin oluşturduğu grup, 85 kişiye ulaşan bir orkestraya dönüştü. Trabzonlu müzik öğretmeni Yücel Adanur, 5 yıl önce göreve başladığı Gaziantep Selimiye Mahallesi'ndeki Karacaaoğlan Ortaokulunda devamsızlık yapan bir kısmı dezavantajlı öğrencilerin eğitime kazandırılabilmesi için okulda orkestra kurmaya karar verdi. İmkanların yetersiz olması nedeniyle enstrüman bulamayan Adanur, öğrencileri için yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden enstrümanlar yaptı. İlk olarak az sayıda öğrencinin katılımıyla oluşturulan müzik grubu, zamanla ilgi görerek 85 kişiye ulaştı. Daha sonra Vali Davut Gül'ün desteğiyle istedikleri enstrümanlara kavuşan öğrenciler, kentteki çeşitli okullara giderek konserler vermeye başladı. Müzik sayesinde okula bağlanıp derslerinde de başarılı olan öğrenciler, öğretmenlerinin izinden gitmeyi hedefliyor. Müzik öğretmeni Yücel Adanur, müziğin iyi bireylerin yetişmesi açısından çok önemli bir görevi olduğunu söyledi. Öğrencilerin mutlu şekilde eğitimlerini sürdürerek geleceğe hazırlanması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Adanur, "Okula atandığımda bir enstrümanımız yoktu. İlk enstrümanımız boş yoğurt kovaların oldu. İçini sünger doldurarak yapmıştık. Daha sonra tenekelerden bateri, su şişelerinin içerisinde pirinç, bulgur gibi bakliyatları doldurarak müzik aleti yapmıştık. Şu anda 85 kişilik bir orkestramız var" dedi.

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