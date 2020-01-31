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Fatih Bidar milli antrenör oldu

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Fatih Bidar milli antrenör oldu
GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Mehmet Fatih Bidar 3-5 Şubat 2020 tarihinde İstanbul da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na millî takımı antrenörü olarak göreve davet edildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, kulüp olarak birçok dalda önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Uzun süredir kulübümüzde Taekwondo hocası olarak görev yapan Mehmet Fatih Bidar kulübümüze değerli sporcular kazandırıp, önemli başarılara imza atmıştır. Son olarak da tekvando millî takımı antrenörü görevine layık görüldü" dedi.
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Fatih Bidar milli antrenör oldu
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