Fatih Bidar milli antrenör oldu

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Mehmet Fatih Bidar 3-5 Şubat 2020 tarihinde İstanbul da yapılacak olan'na millî takımı antrenörü olarak göreve davet edildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı, kulüp olarak birçok dalda önemli başarılara imza attıklarını belirterek,dedi.