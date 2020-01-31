Hatay’da Giresun hazırlığı sürüyor

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ider Hatayspor
, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri
'nde Teknik Direktör Bayram Toysal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı. Toysal, geçen hafta oynadıkları Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında aldıkları üç puanla, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.
Bu hafta karşılaşacakları Giresunspor'un gücünü bildiklerini aktaran Toysal, "Haftalar ilerleyip, gruptaki sıralamalar şekillendikçe, diğer takımların bize karşı aldıkları önlemler biraz daha artıyor. Biz de yerimizi ve konumumuzu sağlamlaştırmak adına mücadelemizi en üst düzeyde göstermek zorundayız. Biz iyi bir takımız ve camia olarak bu seneki hedefimiz belli"
dedi.