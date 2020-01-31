Melih ABİ: Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Bisiklet kullanan gençler zaman yollarda çok tehlikeli hareketler yapıyor.Yolun içinde akrobasi yapan bile var!Kimisi kamyonun arkasına yapışıyor.Kamyon sürücüsü görmüyor...Kamyonların kör noktasında kalmanın tehlikesi büyük.Kamyonun damperli kasasının çarptığı nice insan hayatını kaybetti.Birden durur dengeni kaybedersin.Arkadan gelen araç hızını alamaz arada sıkışır kalırsın.Canına mı susadın be çocuk!Yapma böyle!Bisiklet, bisiklet gibi sürülmeli.Mahallesi'nde 13310 nolu sokak yolu tarla gibi.At arabası bu kadar hafif olmasına rağmen çamura saplanmış.İnsanların üstü başı çamur içinde kalıyor.Araçları daha yazmadım.Onlar hiç geçemiyor.İnsanlar mağdur!Başkanın umurunda değil!2 ay önce burası kazınmış.Muhtemelen alt yapı çalışması yapılmış.Üstünü yapmazsanız vatandaş altını da istemiyor haberiniz olsun.Yapmayacağınız yolları bozmayın.Vallahi billahi vatandaş burnundan soluyor!