Milletimizin emrindeyiz

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaşlı, hasta ve kimsesiz aileleri ziyaret ederek istek, şikayet ve önerilerini dinledi. Başkan Ay, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın tertiplediği etkinlik kapsamında, sırasıyla Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçesinde yaşlı, hasta ve kimsesi olmayan aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerine önceki gün başlayan Başkan Ay, ilk olarak, beraberindeki İl Sosyal Politikalar Başkanı Emine Karaköse, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile birlikte Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde eşinden ayrı 4 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Fatma Demir'i, ardından da Yenibey Mahallesi'nde 2 çocuğuyla oturan Neslihan Kaya Olcay'ı ziyaret etti. Anne Fatma Demir ile Neslihan Kara Olcay'dan yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Başkan Ay, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Başkan Ay, ikinci gün de Başkan Yardımcısı Karaköse ve Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin ile birlikte Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan Özbakır Ailesi'ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Başkan Ay, Belediye Evleri Mahallesi'nde eşinden ayrı bir çocuğuyla birlikte oturan Şirin Oğlakçı'yı ziyaret ederken başkan yardımcısı ve ilçe başkanının yanı sıra kendi çocukları da eşlik etti. Başkan Ay, anne Oğlakçı'nın yaşadıkları sıkıntıları dinlerken, başkanın oğlu ve kızları da yanlarında getirdikleri oyuncakları ve hediyeleri Oğlakçı'nın çocuğuyla paylaştılar. Oğlunun aldığı hediyelerle çok mutlu olduğunu gören anne Şirin Oğlakçı, kendisi de sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinçten konuşmakta zorlanan Oğlakçı, "Ben çok zor günler yaşadım. Allah sizlerden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin sayesinde oğlumla karnımızı doyuruyoruz" dedi. 3'üncü gün de Yüreğir ilçesinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Ay, beraberindeki Başkan Yardımcısı Karaköse ve Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ile birlikte önce Sarıçam Mahallesi'nde kanser hastası olan annesine bakan Durdana Gülek'i ziyaret etti. Evde tedavi gören anneye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Ay, Durdane Gülek'den yaşadıklarını sıkıntıları dinleyip notlarını aldı. Başkan Ay, sonra da Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve genetik SMA hastası olan 2 ve 4 yaşındaki çocukları için evlerinin bir odasını yoğun bakım servisi haline gelen Danagöz Ailesi'ni ziyaret etti.

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