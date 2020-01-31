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Sevgilisini cephanelik darbedip evini ateşe verdi

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Sevgilisini cephanelik darbedip evini ateşe verdi
ADANA'DA birlikte yaşadığı kadını darbedip evini ateşe veren kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Ü.K'nin birlikte yaşadığı A.Y tarafından darbedildiğini tespit etti. Daha sonra, olayla ilgilenirken kadının evinden alevler yükseldiğini gören polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, alevlerin bitişikteki evlere sıçrama tehlikesine karşın, çevredekileri tahliye etti. Bu arada, alevlerin yükseldiği ikinci kata çıkan ekipler, kilitli kapıyı kırıp içeri girdi. Ü.K'yi darbedip evini ateşe vererek kendisini içeriye kilitlediği belirlenen ve yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren A.Y. bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.Y ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından, Bağlar Polis Merkezine götürüldü. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Sevgilisini cephanelik darbedip evini ateşe verdi
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