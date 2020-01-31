Süper Lig için seri galibiyet şart!

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FF 1. Lig'de yarın saat 14.00'da Ankara Aktepe Stadyumu
'nda oynayacağı Keçiörengücü
maçı hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor
'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker
, ligde bundan sonra her maça tek tek baktıklarını belirterek, "Son haftalarda aldığımız puanlarla nereden nereye geldiğimizi gördük. Bir seriye daha bağlayabilirsek iyi olacak"
dedi.
SON MAÇA KADAR DENEYECEĞİZ!
Ligde yarın oynayacakları Keçiörengücü maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını kaydeden Tütüneker, "Şu anda 5. sıradayız. Sonuna kadar deneyeceğiz"
dedi. Tütüneker
, sarı kart cezalısı olduğu için Keçiören
maçında forma giyemeyecek olan Volkan Şen
'in yerine de takımda oynayacak oyuncular olduğunu belirterek, "Bütün oyucularım hazır"
diye konuştu.
BİR DAKİKADA TÜKENDİ
Bu arada Ankara'da Keçiörengücü ile yapacağı maç için ayrılan 451 misafir takım biletleri 1 dakikada tükendi. Mavi-lacivertli takımın taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor.