Süper Lig için seri galibiyet şart!

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de yarın saat 14.00'da'nda oynayacağımaçı hazırlıklarını tamamlayan'da, ligde bundan sonra her maça tek tek baktıklarını belirterek,dedi.Ligde yarın oynayacakları Keçiörengücü maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını kaydeden Tütüneker,dedi., sarı kart cezalısı olduğu içinmaçında forma giyemeyecek olan'in yerine de takımda oynayacak oyuncular olduğunu belirterek,diye konuştu.Bu arada Ankara'da Keçiörengücü ile yapacağı maç için ayrılan 451 misafir takım biletleri 1 dakikada tükendi. Mavi-lacivertli takımın taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor.