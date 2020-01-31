Yardım TIR’ı yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından, depremin yaraları ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde sarılmaya devam ederken, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları ile başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılmak üzere Makine İkmal Tesisi önünden yola çıktı. Elazığ'a uğurlanan bir tır dolusu kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, battaniye, yorgan, kıyafet, ayakkabı gibi yardım malzemeleri bölge halkına ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan İzzettin Yılmaz, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.