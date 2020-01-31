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Yardımlar yola çıktı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Yardımlar yola çıktı
SILIFKE Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Afet bölgesi için yaptığımız yardım çağrısının ardından birliktelik ve dayanışma ruhuyla yardımlarını esirgemeyen Silifke halkımıza teşekkür ederiz. Toplanan yardımlarımız kısa sürede depremzedelere ulaştırılacaktır. Aracımız yola çıktı. İnşallah kazasız belasız kısa sürede yerine ulaşacaktır' dedi. Belediye personeli ile birlikte araca yardım malzemelerini yükleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Depremin hemen ardından belediyemiz tarafından başlatılan ve belediye hoparlörleri aracılığı ile ilan yapılarak vatandaşlara duyurulan yardım toplama kampanyamız büyük ilgi gördü. Halkımız gerçekten bu konularda çok duyarlı" dedi.
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Yardımlar yola çıktı
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