Yardımlar yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Afet bölgesi için yaptığımız yardım çağrısının ardından birliktelik ve dayanışma ruhuyla yardımlarını esirgemeyen Silifke halkımıza teşekkür ederiz. Toplanan yardımlarımız kısa sürede depremzedelere ulaştırılacaktır. Aracımız yola çıktı. İnşallah kazasız belasız kısa sürede yerine ulaşacaktır' dedi. Belediye personeli ile birlikte araca yardım malzemelerini yükleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Depremin hemen ardından belediyemiz tarafından başlatılan ve belediye hoparlörleri aracılığı ile ilan yapılarak vatandaşlara duyurulan yardım toplama kampanyamız büyük ilgi gördü. Halkımız gerçekten bu konularda çok duyarlı" dedi.