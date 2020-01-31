Yürüme engelli 3 arkadaş müzikle yaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

yürüme engelli 3 arkadaş, sokakta müzik yaparak hayata tutunuyor. Engellerinden dolayı evde oturanlara "Dışarı çıkın, hayata karışın" diye seslenen sokak müzisyenleri, davranışları ile vatandaşların takdirini kazanıyor. Yürüme engelli Zübeyde Taş (49), Mustafa Erşahin (50) ve Hüseyin Erdem (45), engellerinden dolayı hayata küsüp dışarı dahi çıkmayanların aksine, sokakta müzik yapıyor. Kentin en işlek caddelerinde saz çalıp, türkü söyleyen 3 arkadaş, hayata karışmanın mutluluğunu yaşıyor. Müzisyenlerin azmini gören vatandaşlar ise hem takdir ediyor, hem de yardımda bulunarak destek oluyor. 19 yıldır engelli olan 1 kız çocuğu annesi Zübeyde Taş, türkü söyleyerek, saz çalarak hayata tutunduklarını söyledi. 9 yıldır engelli olan 3 çocuk babası Mustafa Erşahin de evde oturan engelli vatandaşlara "Hayata karışın" dedi. 1 çocuk babası Hüseyin Erdem ise, "'Müzik insanı hayata bağlıyor" dedi.