2020 yıllı eğitim planı onaylandı

BUGÜN NELER OLDU

yılının 1. İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Halil Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İl Müdürleri, Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri, dernek başkanları, oda, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı. İstihdam ve mesleki eğitimin önemine değinen Vali Su, sözlerini toplantıda alınacak kararların Mersin için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Gündem maddeleriyle Mersin iş gücü ve istihdamına yönelik teşvik programları, meslek edindirme kursları ve Mersin Çalışma ve İş kurumu faaliyet raporları konularının görüşüldüğü, 2020 'Yıllık Eğitim Planı' onaylanarak yürürlüğe konuldu.