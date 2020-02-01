Adanalıların gribe karşı doğal çözümü

BUGÜN NELER OLDU

acı ve baharatlardangribekarşı yapılançorbayakış günlerindevatandaşlaryoğun ilgi gösteriyor.Hasta olupçorbayı içenler önceter attıklarını, sonraiyileştiklerini söyledi.Kış aylarının ortasınageldiğimiz şu günlerdetüm Türkiye'de neredeysegrip olmayan vatandaş yokdenecek kadar az. Grip vakalarındandolayı hastaneler de dolup taşıyor.Adana'da Ali Sevimli isimli bir çorbacıise lokantasınaastığı"gribedoğal ilaç"döviziyledikkatleriüzerineçekti. Gripolan vatandaşlariyileşmeümidiyleçorbayı içiyor. ÇilemPortakaldalı, "Grip olmuştumdaha önce de burayıduymuştum faydalı olduğunusöylemişlerdi bende gelip çorbadan içtim vefaydasını gördüm. Çorbabol baharatlı ve acı ama şifa için içtik" dedi.