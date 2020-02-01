Adanalıların gribe karşı doğal çözümü

ADANA'DA
acı ve baharatlardan
gribe
karşı yapılan
çorbaya
kış günlerinde
vatandaşlar
yoğun ilgi gösteriyor.
Hasta olup
çorbayı içenler önce
ter attıklarını, sonra
iyileştiklerini söyledi.
Kış aylarının ortasına
geldiğimiz şu günlerde
tüm Türkiye'de neredeyse
grip olmayan vatandaş yok
denecek kadar az. Grip vakalarından
dolayı hastaneler de dolup taşıyor.
Adana'da Ali Sevimli isimli bir çorbacı
ise lokantasına
astığı
"gribe
doğal ilaç"
döviziyle
dikkatleri
üzerine
çekti. Grip
olan vatandaşlar
iyileşme
ümidiyle
çorbayı içiyor. Çilem
Portakaldalı, "Grip olmuştum
daha önce de burayı
duymuştum faydalı olduğunu
söylemişlerdi ben
de gelip çorbadan içtim ve
faydasını gördüm. Çorba
bol baharatlı ve acı ama şifa için içtik" dedi.