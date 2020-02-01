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Adanalıların gribe karşı doğal çözümü

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Adanalıların gribe karşı doğal çözümü
ADANA'DA acı ve baharatlardan gribe karşı yapılan çorbaya kış günlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hasta olup çorbayı içenler önce ter attıklarını, sonra iyileştiklerini söyledi. Kış aylarının ortasına geldiğimiz şu günlerde tüm Türkiye'de neredeyse grip olmayan vatandaş yok denecek kadar az. Grip vakalarından dolayı hastaneler de dolup taşıyor. Adana'da Ali Sevimli isimli bir çorbacı ise lokantasına astığı "gribe doğal ilaç" döviziyle dikkatleri üzerine çekti. Grip olan vatandaşlar iyileşme ümidiyle çorbayı içiyor. Çilem Portakaldalı, "Grip olmuştum daha önce de burayı duymuştum faydalı olduğunu söylemişlerdi ben de gelip çorbadan içtim ve faydasını gördüm. Çorba bol baharatlı ve acı ama şifa için içtik" dedi.
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Adanalıların gribe karşı doğal çözümü
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