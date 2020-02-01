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Aranan kadın hırsızı parmak izi ele verdi

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Aranan kadın hırsızı parmak izi ele verdi
OSMANİYE'DE çok sayıda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen kadının, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı parmak izi sorgulamasında kadının N.Y. (22) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Osmaniye'de 15 ikametten ve biri de açıktan olmak üzere 16 hırsızlıktan kaydı olduğu, hakkında 4 ayrı yakalama kararı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı
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Aranan kadın hırsızı parmak izi ele verdi
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