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Belediyede tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen tatbikatı heyecanlı anlara neden olurken, 440 belediye personeli tatbikat sırasında başarılı bir şekilde tahliye edildi

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Belediyede yangın tatbikatı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikat heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Aniden çalan sirenlerle kendilerini dışarı atan belediye personeli dışarı çıkınca tatbikat olduğunu öğrendi. Çevredeki vatandaşlar da uzun süre belediyede ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Aralarında vatandaşların da bulunduğu 440 kişi belediyenin ana hizmet binasından tahliye edildi. Toplumu ve personelini bilgilendirmek için organize edilen uygulama verimli geçti. 12 kişilik koruma ekibi, 14 kişilik acil müdahale yangın ekibi, 3 sağlık personeli, 14 kişilik tahliye ekibi, 11 kişilik gözlemci ekip ve 14 kişilik itfaiye ekibinin yer aldığı tatbikatta toplamda 68 görevli personel yer aldı.
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Belediyede yangın tatbikatı
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