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Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü
MERSİN'İN Silifke ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Oğuzhan Korkmaz idaresindeki 33 T 8035 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi İncekum mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyte ekipleri, vinç yardımıyla otomobili denizden çıkardı. Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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