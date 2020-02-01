Donanımlı yeni nesil iletişimciler mesleğe atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da yer alan törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim elemanları, aileler ve mezun öğrenciler katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, Türkçe konuşan öğrenciler adına Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu Kübra Nur Akpınar ile İngilizce konuşan öğrenciler adına Franklin I. Nwosu birer konuşma yaptı. Törende yer alan müzik öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanı İlyas Abdullin'in müzik dinletisi ise büyük beğeniyle izlendi.