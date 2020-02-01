Engelli oğlu için asansör yaptırdı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir baba, ikinci kattaki evine inip çıkmakta zorlanan bedensel engelli oğlu için demirciye balkona uzanan asansör yaptırdı. Kırıkçalı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bal (65), kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 19 yaşındaki oğlu Erkan Bal'ın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla demirciye, evinin balkonuna demir çubuklar üzerinden ulaşabilen asansör yaptırdı. Baba Bal, oğlunun doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemediğini belirterek, "Ortaokul ikinci sınıftan bu yana kendi imkanlarımla okula getirip götürdüm ve okulunu bitirebildi. Liseyi bitirdiğinde durumu ağırlaşınca merdivenlerden indirip çıkarmak zorlaştı. Asansörü 6 ay önce büyük oğlumun aklıma getirmesiyle demirciyle görüştüm. Böyle bir şey yaptırdım." diye konuştu. Asansörü yaptırırken komşuların şaşırdığını ifade eden Baba Bal, başka engellilere de örnek olduğunu ifade etti. Evine artık daha kolay girip çıkabilen Erkan Bal da babasının kendisi için böyle bir asansör yaptırmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Ailem beni hayata bağladı. Şimdi çok kolaylıkla evimizden aşağı inip tekrar yukarı çıkabiliyorum" dedi.