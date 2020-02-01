Hatay polisinden hava destekli trafik kontrolü

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helikopter destekli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle, Hatay genelindeki yoğun caddelerde denetim gerçekleştirdi. Havadan kusuru tespit edilen sürücülere helikopterden uyarı anonsları yapıldı ve karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı. Toplam 4 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti. Denetimlerde 34 sürücüye toplam 6 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.