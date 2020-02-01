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’da duman operasyonu

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Hatay’da duman operasyonu
HATAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, il merkezi Antakya ve İlçelerde toplam 60 adreste arama yaptı. Hatay'da olduğu gibi tüm Türkiye'de yapılan ve ismine Duman- 9 ismi verilen operasyonlarda merkez ilçe Antakya ve diğer ilçelerde toplam bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 330 paket TAPDK belgesi olmadan satışa arz edilen sigara, 316 kg sarmalık kıyılmış tütün, 108 bin 600 adet boş makaron, 7 bin 490 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 679 gr nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara likiti ve 141 adet sahte bandrol ele geçirildi.
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Hatay’da duman operasyonu
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