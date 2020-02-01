Karda kaybolan Ali Kaçar’ın cenazesi defnedildi

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Erdemli Türbe Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli Mevkiinde 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar sevenleri tarafından defnedildi. Ali Kaçar'ın cenaze namazına ailesi yakınları vatandaşlar katıldı. Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı. Kaçar'ın cenazesi 37 gün sonra yapılan aramada Jandarma Komando Timleri, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma köpeği ve Yörüklerden oluşan 30 kişilik ekip tarafından bulunmuştu.