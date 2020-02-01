Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karda kaybolan Ali Kaçar’ın cenazesi defnedildi

Karda kaybolan ’ın cenazesi defnedildi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Karda kaybolan Ali Kaçar’ın cenazesi defnedildi
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Erdemli Türbe Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli Mevkiinde 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar sevenleri tarafından defnedildi. Ali Kaçar'ın cenaze namazına ailesi yakınları vatandaşlar katıldı. Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı. Kaçar'ın cenazesi 37 gün sonra yapılan aramada Jandarma Komando Timleri, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma köpeği ve Yörüklerden oluşan 30 kişilik ekip tarafından bulunmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karda kaybolan Ali Kaçar’ın cenazesi defnedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN