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’de fırtına seralara zarar verdi, evin çatısı uçtu

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Mersin’de fırtına seralara zarar verdi, evin çatısı uçtu
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralar ile bir evde hasar oluştu. İlçede etkili olan fırtına, domates ve muz seralarına zarar verdi. Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası ekipleri, ilçe genelindeki hasarın tespiti için çalışma başlattı. Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Fırtınadan yeni dikilen domates fideleri ile muz seralarının etkilendiğini tespit ettiklerini belirten Şahin, "Rüzgarın şiddeti azalmadığı için parçalanan seralara yeni naylon çekilemiyor. Rüzgarın hafiflemesinin ardından tadilatlara başlanacak." dedi. Fırtına, bir evin çatısının uçmasına, bir otobüs durağının yıkılmasına da neden oldu.
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Mersin’de fırtına seralara zarar verdi, evin çatısı uçtu
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