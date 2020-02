Silifke’de metruk binalar yıkılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Kentimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin yanı sıra emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları tespit ederek, gerekli izinler alındıktan sonra yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor ve imar yollarının genişletilmesini sağlıyoruz' dedi. Kent genelinde emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı açıklamasında, mahallelerde, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yapılan inceleme ve alınan gerekli izinlerin ardından yıkıldığını belirtti. Güvenlik açısından risk teşkil eden binaların yıkımının, bina sahiplerinin izni doğrultusunda yapıldığını ifade eden Altunok, "Mahallelerimizde, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önemli" diye konuştu.