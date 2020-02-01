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Sit alanında define ararken yakalandılar

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Sit alanında define ararken yakalandılar
MERSİN'İN Silifke ilçesinde sit alanı içerisinde define aradıkları belirlenen 2 şüpheli, 80 adet sikke ile birlikte yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Uzuncaburç Mahallesi'nde sit alanı içeresinde dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 80 adet sikke ve 33 adet metal materyaller ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
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Sit alanında define ararken yakalandılar
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