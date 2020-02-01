Temel Mikrocerrahi Kursu Balcalı’da yapıldı

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Mikrocerrahi Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 37. Temel Mikrocerrahi Kursu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlık Kurs Düzenleme alanında yapıldı. Toplantıya Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhan Tuncer ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen deneyimli eğitmenler katıldı. Kurs öncesi Çukurova Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz açılış konuşması yaptı. Kursun önemli bilgilerle donatılmış olarak tamamlanacağına inandığına vurgu yapan Prof. Dr. Yavuz, bu alandaki son bilimsel gelişmelerinde kurs boyunca aktarılacağına işaret ederek, katılımcılara teşekkür etti. Yavuz'un açılış konuşmasının ardından kurs programı başladı. Değişik bölgelerden ve değişik branşlardan 30 kursiyerin katıldığı bu aktivite sonrasında, başarılı olan cerrahlara sertifikaları, TPRECD Bölge Temsilcisi Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Kurs Başkanı Doç. Dr. Cengiz Eser ve kurs eğitmeni hocalar tarafından takdim edildi.