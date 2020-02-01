Süper Lig'de yarın saat 16.00'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, sezonu düşme potasından uzakta bitirmek istediklerini söyledi. Sumudica, transferlerin ardından iyi bir noktaya geldiklerini belirtti. Sumudica, yarın sahalarında oynayacakları Sivasspor karşılaşmasının zor olacağını belirtti.

PUAN VEYA PUANLARLA

Rumen teknik adam, "Ben takımların sadece sahada oynadıkları futbolla kazanacağı bir maç bekliyorum. Umarım hakemin verdiği kararlar etkilemez. Zor bir maç olacak. Rakibimiz lider. Gaziantep'e gelen takımlar bize karşı farklı oynuyorlar. Evimizde oynadığımız maçlarda gücümüzü hissediyorlar. İlk yarıdaki maçta da deplasmanda berabere kalmıştık. Rakibimizin sadece iki mağlubiyeti var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Umarım puan veya puanlarla bu maçı bitiririz. Takıma güveniyorum" dedi.



GÜZEL BİR KADRO KURDUK

YAPILAN transferlerden memnun olduğunu belirten Sumudica, "İstediğim oyuncular geldi, yönetime teşekkür ediyorum. Bu oyuncuların takımımıza katkı yapacağına inanıyorum. İnanmasam zaten kendilerini çağırmazdım. Güzel bir kadro kurduk. İlk yarıda sıkıntı çektik, sakatlıklar, cezalılar vardı. Şimdi her bölgede 2-3 oyuncu var. Türkler, yabancılar kaynaşıyorlar. İyi bir arkadaş grubu var" ifadelerini kullandı.