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100 tonluk kaya yola düştü

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
100 tonluk kaya yola düştü
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile yaklaşık 100 tonluk kaya gövdesinden ayrılarak yola düşen kaya, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda yoldan kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Hacıalanı mahallesi muhtarı Muhammet Var, "Havanın yağışlı olması nedeniyle Erdemli - Hacıalanı mahallesi arasında bulunan karakütük çatalı mevkiinde büyük bir kayanın gövdesinden ayrılarak yola düştüğü haberini almamızın ardından durumu belediyeye bildirdik. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kayanın düşmesinden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybının olması da bizleri sevindirdi" dedi.
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100 tonluk kaya yola düştü
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