Balcalı Hastanesi bir sertifika daha aldı

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Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Avrupa Pediatri Akademisi'nden Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı. Avrupa Pediatri Akademisi ve Türk delegelerin yaptığı değerlendirmelerle, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda verilen uzmanlık eğitiminin Avrupa düzeyinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası'nın verilmesine karar verildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ile Akreditasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülay Sezgin, belgeyi almak üzere Brüksel'e giderek, Avrupa Pediatri Akademisi toplantısına katıldı.