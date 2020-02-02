Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Balcalı Hastanesi bir sertifika daha aldı

Balcalı Hastanesi bir sertifika daha aldı

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Balcalı Hastanesi bir sertifika daha aldı
ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Avrupa Pediatri Akademisi'nden Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı. Avrupa Pediatri Akademisi ve Türk delegelerin yaptığı değerlendirmelerle, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda verilen uzmanlık eğitiminin Avrupa düzeyinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası'nın verilmesine karar verildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ile Akreditasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülay Sezgin, belgeyi almak üzere Brüksel'e giderek, Avrupa Pediatri Akademisi toplantısına katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balcalı Hastanesi bir sertifika daha aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN