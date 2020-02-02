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Çamdal, ’da

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Çamdal, Adana Demirspor’da
TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve önemli transferler yapan Adana Demirspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Tarık Çamdal'ı transfer etti. Mavi-lacivertli ekip, 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 2014 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ile gelen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, Antalyaspor'da da beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde sadece 8 maçta forma giyebildi.
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Çamdal, Adana Demirspor’da
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