Erdemli’de zarar 3 buçuk milyon

BUGÜN NELER OLDU

etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saat 03.00 sularında başlayan şiddetli fırtına sabah saatlerinde şiddetini artırarak özellikle domates, muz seralarında etkili olurken bir evin de çatısını uçurdu, köy minibüslerinin durağının çatısı yıkıldı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin domates seralarının tünel naylonları yırtılarak seraları hasar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, ''Şu anda seralarda hem yeni dikim hem de üzerinde ürün olan domates fideleri var. Birçok muz serası da etkilenmiş durumdu. Rüzgârın şiddeti durmadığı için şu an parçalanan bölgelere yeni naylon çekilemiyor. Ancak ruzgar durduktan sonra tamirata başlanabilecek. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun'' dedi.