Havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı

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, 2 katlı evin havalandırma bacasından 8 metre aşağıya düşerek 3 gün mahsur kalan iki tavşan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Olay, Yeni Mahalle 13020 Sokak'ta meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Recep Mert Gültekin (12), yaz tatilinde beslemeye başladığı, 'Karamel' ve 'Maviş' isimlerini verdiği tavşanlarının havalandırma bacasından aşağıya düştüğünü fark edince ailesinden yardım istedi. İki bina arasındaki ara katta mahsur kalan tavşanlar, yakalama aparatıyla da bulundukları yerden alınamadı. Bir çok yöntem denenmesine rağmen bulundukları yerden çıkartılamayan ve bir hayli korktukları anlaşılan tavşanlar, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından baca içerisinden çıkartılabildi. Muayene edilen ve sağlık durumları iyi olduğu anlaşılan tavşanlar, havuç verilerek beslendi.